O Sporting defronta esta quarta-feira (21 horas) o Avanca no Pavilhão João Rocha, na 12.ª jornada do campeonato nacional. Hugo Canela, treinador da equipa leonina, prometeu máximo empenho dos campeões nacionais.





Continuar a ler

Do outro lado, o Avanca viaja até Lisboa e quer surpreender o Sporting. "Vai ser o início de um ciclo de muitos jogos - até dia 20 serão 7", disse o técnico Carlos Martingo. "Queremos jogar bem e tentar trazer pontos positivos. Sabemos que vai ser uma tarefa com grau de dificuldade máximo, mas tudo iremos fazer para dificultar ao limite a tarefa do Sporting, que se tem apresentado muito bem", concluiu o treinador do Avanca. Do outro lado, o Avanca viaja até Lisboa e quer surpreender o Sporting. "Vai ser o início de um ciclo de muitos jogos - até dia 20 serão 7", disse o técnico Carlos Martingo. "Queremos jogar bem e tentar trazer pontos positivos. Sabemos que vai ser uma tarefa com grau de dificuldade máximo, mas tudo iremos fazer para dificultar ao limite a tarefa do Sporting, que se tem apresentado muito bem", concluiu o treinador do Avanca. Consulte aqui a classificação do campeonato de andebol.

"Vai ser um jogo com dificuldade. Eles são uma equipa bem estruturada, com a qual temos algumas dificuldades. Estão sempre em jogo e vêm desfrutar do ambiente do Pavilhão João Rocha, sem muita pressão porque dizem que o Avanca não é do nosso campeonato, mas a verdade é que é. Todos nos querem ganhar porque somos o Sporting CP e campeões nacionais. Teremos de estar muito ligados, muito focados. Só assim teremos um dia tranquilo", analisou o técnico dos leões.

Autor: Daniel Monteiro