Hugo Silva já não deverá orientar o treino de hoje do Sporting. Algum mal estar no balneário acabou por ditar a sua saída e após a 1ª derrota no campeonato, diante do Sp. Espinho. Ao que o nosso jornal apurou, a gota de água surgiu com as declarações de Silva após esse jogo, em que desvalorizou a prestação de José Monteiro, que rendeu o lesionado Miguel Maia, e que terão caído mal no plantel e junto da estrutura diretiva.