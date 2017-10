Tudo calmo no reino do leão. O treinador Hugo Silva vai manter-se no comando técnico do Sporting e estará esta quarta-feira no banco da equipa, no encontro da 6.ª jornada, frente à Académica de Espinho. As reuniões mantidas durante largas horas, no Norte do país, redundaram na continuidade do técnico, que colocou o lugar à disposição depois da primeira derrota da época, sábado, no Pavilhão João Rocha, frente ao Sp. Espinho.

Ao que tudo indica, nem tudo eram rosas no balneário do Sporting nos últimos tempos, pois já havia um certo mal-estar entre os jogadores e o técnico. A situação agudizou-se depois do encontro com os tigres, em que Hugo Silva praticamente atribuiu a derrota ao facto de a equipa não ter podido contar com Miguel Maia (lesionado), dando a entender não ter gostado do trabalho do distribuidor que substituiu o veterano jogador. O ‘caso’ culminou com o técnico a pedir a demissão, mas os dirigentes, na longa maratona de conversações mantidas ontem e anteontem com a equipa técnica, conseguiam convencê-lo a ficar.

Ao site do Sporting, o treinador que abraçou o projeto do regresso dos leões à modalidade fez, horas depois, a antevisão da partida desta quarta-feira. "Vamos querer ganhar e voltar a aplicar o nosso jogo, algo que não aconteceu no último desafio. A equipa quer dar outra imagem, mostrar que o que aconteceu foi um percalço, uma partida menos conseguida", referiu o antigo selecionador, que não espera, todavia, tarefa fácil. "Espinho é a cidade do voleibol, por isso esperamos obstáculos. Mas quem está no Sporting nunca gosta de perder. Estamos de pé para continuar a lutar, pois o campeonato é muito longo." Nesta jornada destaque ainda para o Benfica, que recebe o Sp. Caldas, bem como para o Sp. Espinho, que defronta, também em casa, o Esmoriz.

Autor: Isabel Dantas