Continuar a ler

A primeira condição para um clube disputar a Champions é ser campeão no seu país. Depois entram em consideração outros requisitos como ter um pavilhão que possa receber a prova, de acordo com os parâmetros exigidos, nomeadamente a instalação do piso. "Acredito que a federação disponibilize o piso a qualquer clube português para esse efeito. Isso não será um problema", garantiu Hugo Silva a Record.Para receber a Champions, o clube tem de garantir a transmissão televisiva do evento. "É um caderno de encargos que obriga às suas responsabilidades", referiu, por seu lado, ao nosso jornal, uma fonte federativa.Quando o Vitória de Guimarães competiu em 2008 na Champions, os regulamentos eram diferentes. "Nessa altura não havia a Challenge Cup, mas como foram campeões nacionais a sua inscrição foi através de um convite", refere a mesma fonte."O nosso processo de candidatura foi aceite porque enviámos à CEV um filme com os jogos no nosso pavilhão e os dirigentes ficaram maravilhados com a adesão do público", recordou a Record, Manuel Faria, seccionista do V. Guimarães."A ideia de candidatura partiu de Aníbal Rocha, um conhecido dirigente do Vitória, que reuniu todas as condições para o clube estar na maior competição", lembrou o dirigente, não esquecendo, por outro lado, que nos jogos em casa no campeonato nacional o pavilhão chegava a ter o dobro das pessoas, cerca de 3 mil.Manuel Faria alertou para os requisitos que são obrigatórios e deu conta de que o primeiro jogo do Vitória de Guimarães em casa teve de ser disputado no Pavilhão Multiusos. "Ainda não estava tudo pronto no nosso pavilhão e tivemos de mudar de local. Depois fizemos dois jogos em casa. Foi uma experiência muito rica", frisou.