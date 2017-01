Esta quarta-feira o nome do Sporting foi associado pela imprensa italiana a um possível interesse no lateral Ibrahima Mbaye, do Bolonha, massabe que o jogador de 22 anos, internacional senegalês, não entra nos planos da equipa comandada por Jorge Jesus.Recorde-se que o Sporting tem de momento dois laterais para cada lado da defesa, sendo que é provável que neste mercado o holandês Marvin Zeegelaar rume a outras paragens, nomeadamente ao futebol inglês.