Hilário da Conceição e Mário Albuquerque, figuras ilustres do futebol e basquetebol leonino, respetivamente, serão homenageados pela Câmara de Comércio de Portugal e Moçambique (CCPM), presidida por Rui Moreira de Carvalho, também líder do Conselho Fiscal do Sporting. A cerimónia, inserida nas comemorações da Tertúlia da Cultura e do Desporto Luso Moçambicana, terá lugar no restaurante Zambeze, em Lisboa, no dia 9 de novembro, às 19 horas.

Hilário, natural de Moçambique, representou os leões ao longo de 15 anos, por quem conquistou, entre outros, 3 títulos nacionais bem como a Taça das Taças, em 1963/64. Por Portugal, fez parte da equipa dos Magriços que alcançou o 3º lugar no Mundial de 1966. Já Mário Albuquerque, é o jogador português (mudou-se para Moçambique com 5 anos) com mais pontos pelo basquetebol leonino: 867.