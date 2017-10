O Sporting somou este domingo o quinto triunfo em outros tantos encontros no campeonato nacional feminino, desta feita levando a melhor sobre o Boavista, por 4-0.Diante das panteras, a equipa de Nuno Cristovão ainda sentiu dificuldades para chegar ao primeiro golo, que apenas conseguiu fazer nos descontos da primeira metade, por Ana Borges, mas depois na segunda metade embalou para a goleada. Uma goleada que teve em Diana Silva o rosto mais visível, já que foram da internacional portuguesa os outros três golos dos leões, apontados aos 49', 57' e 64'.Contas feitas, as leoas comandam com 15 pontos, mais 3 do que o Sp. Braga. Já o Boavista é 5.º, com 9.

Autor: Fábio Lima