Markovic deixou de contar para Jorge Jesus mas não é líquido que o internacional sérvio, de 22 anos, cedido pelo Liverpool, deixe o Sporting nesta fase do mercado, tal como a estrutura leonina pretende, dada a insatisfação quanto ao rendimento de um jogador no qual investiram 1,5 milhões de euros no seu empréstimo.

Tendo em conta o desejo de Bruno de Carvalho de ‘emagrecer’ o plantel, Markovic é um dos nomes em cima da mesa para sair já durante esta janela de transferências, mas o contrato de cedência celebrado no início da época com o Liverpool pode ‘forçar’ o Sporting a ter de contar com o jogador.

