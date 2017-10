Continuar a ler

Recorde-se que o Milan, onde milita o português André Silva, ocupa o 11.º lugar da Serie A com apenas 13 pontos, estando já a 12 da liderança. Paulo Sousa, que em Itália já treinou a Fiorentina,



Recorde-se que o Milan, onde milita o português André Silva, ocupa o 11.º lugar da Serie A com apenas 13 pontos, estando já a 12 da liderança. Paulo Sousa, que em Itália já treinou a Fiorentina, também tem sido um dos nomes falados para o lugar.

Jorge Jesus foi apontado esta terça-feira como possível sucessor de Vincenzo Montella, que tem o seu lugar em risco no comando do AC Milan após quatro jogos consecutivos sem conhecer o sabor da vitória.O site italiano Tuttomercato avança que um representante dos rossoneri e do técnico encontraram-se em Lisboa para averiguar a situação do treinador dos leões.