O treinador do Moreirense, Augusto Inácio, garantiu esta quarta-feira que Daniel Podence e Francisco Geraldes fazem parte dos jogadores que podem entrar no encontro das meias-finais da Taça CTT frente ao Benfica, quinta-feira (20h45), recusando confirmar se os dois futebolistas emprestados pelo Sporting estão de regresso ao clube lisboeta."O que posso dizer é que todos os jogadores do Moreirense que foram chamados, à exceção de dois, que estão lesionados [Igor e Neto], podem jogar amanhã", começou por dizer Augusto Inácio em conferência de imprensa, antes de frisar: "Se confirmo os regressos ao Sporting? Não tenho de confirmar. Estão aqui, são jogadores do Moreirense.""Eles estão aqui connosco, podem jogar ou não, depende da minha decisão, e vão estando por aqui enquanto não houver novidades", acrescentou o técnico em declarações exclusivas à RTP.