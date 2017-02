A lista independente ao Conselho Leonino, liderada por Gonçalo Nascimento Rodrigues, esteve ontem reunida com o presidente Bruno de Carvalho e mais dois elementos direção do Sporting, Rui Caeiro e José Quintela. O encontro, que se realizou durante a manhã, nas Amoreiras, seguiu-se a iniciativa semelhante junto da candidatura de Pedro Madeira Rodrigues, no sábado.



Manuel Sena, nº 2 e mandatário da lista, garante que "os dois encontros foram produtivos" e serviram para "apresentar ideias". "Temos em comum a paixão pelo Sporting. Passámos a nossa mensagem e explicámos como queremos transformar o Conselho Leonino", diz Manuel Sena a Record. "Somos independentes, transparentes e isentos, e assim queremos continuar. Não tomamos partido por nenhuma das candidaturas ao Conselho Diretivo", esclarece.

Autor: Alexandre Moita