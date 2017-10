Continuar a ler

Com estas contratações, são já sete os atletas anunciados esta semana pelo clube verde e branco, claramente apostado em ficar com uma equipa de bom nível internacional em corta-mato e estrada. No setor feminino, o Sporting começou por anunciar a entrada de Salomé Rocha e Catarina Ribeiro , que eram individuais, e agora junta Inês Monteiro a um grupo que já tinha, entre outras, Jéssica Augusto e Sara Moreira.Inês Monteiro, que já passara pelo Sporting em 2000, antes de representar JOMA, Maratona e CA Seia, integrou a seleção portuguesa nos Europeus de crosse do ano passado e esteve este ano na Taça da Europa de 10.000 metros. O seu mais recente título é o de campeã nacional de 3.000 metros em pista coberta, este ano."O Sporting é uma equipa com um projeto muito aliciante e decidi arriscar este ano. Quero ajudar a concretizar os objetivos traçados. Nos últimos anos, tive um longo período de lesões, regressei o ano passado e é o facto de saber que estou em condições que me fez aceitar o desafio", disse Inês Monteiro, em declarações ao site do clube.Além dos dois atletas senenses esta quarta-feira anunciados e das duas individuais, o Sporting também contratou já três atletas que foram dispensados pelo Benfica - Alberto Paulo, Miguel Moreira e Tiago Costa.