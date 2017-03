Afastado do onze do Sporting, Rúben Semedo está de volta à agenda de Southampton e Everton, que já o tinham referenciado em mercados anteriores. O elo em comum a ambos os clubes é Ronaldo Koeman, ex-treinador dos saints e atual técnico dos toffees, admirador das qualidades do central. Semedo perdeu a titularidade para Paulo Oliveira mas renovou contrato há um ano (até 2022) e é considerado aposta de futuro.