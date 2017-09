Andrés Iniesta deixou rasgados elogios ao Sporting. Apesar de os leões terem perdido em casa com o Barcelona (0-1), o capitão dos catalães elogiou a qualidade da formação portuguesa, nomeadamente no meio-campo ofensivo e ataque."O Sporting tem jogadores capazes de causar estragos. Tentámos controlá-los na medida do possível. É uma vitória que nos deixa muito felizes. Se fiquei surpreendido com o Sporting? Conhecemos os jogadores e a equipa. Acho que aqui as equipas rivais sofrem, porque têm muito bons jogadores, de muito bom nível e qualidade. A nossa equipa respondeu bem e nos momentos em que o Sporting teve as suas oportunidades também soubemos defender bem. Gostei da equipa no seu conjunto, mas sobretudo do atrevimento dos seus jogadores do meio-campo para a frente, jogadores jovens, com qualidade, que combinam muito bem. Isso para o espectador é muito bonito", analisou o internacional espanhol à Sport TV.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves