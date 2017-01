Continuar a ler

O Sporting foi ainda alvo de várias multas: falta de comparência na flash interview (1.148 euros); Mau comportamento do público, com entrada de adeptos dentro do terreno de jogo após o final do jogo (1.148 euros); e reincidência no comportamento incorreto do público, com rebentamento de petardos e deflagramento de flash (1.760 euros).Já o FC Porto foi igualmente punido com um total de 7.398 euros devido ao comportamento incorreto dos seus adeptos no encontro frente ao Moreirense. Ainda assim, foi para o Benfica o maior rombo na 'carteira': os encarnados terão de pagar 14.765 devido ao comportamento dos adeptos em Guimarães, e ainda 306 euros pelo atraso no início do jogo.Vasco Fernandes (Vitória de Setúbal)Edgar Costa (Marítimo)Elias (Sporting)Brahimi (FC Porto)Danilo Pereira (FC Porto)Tiago Caeiro (Belenenses)Bruno Santos (P. Ferreira)Chico (Famalicão)João Carvalho (Benfica B)Domingo (Vitória de Guimarães B)Kiko Rodrigues (Vitória de Guimarães B)Hassan (Freamunde)Arthur (Gil Vicente)Sandro (Gil Vicente)Dieguinho (Cova da Piedade)João Nogueira (Fafe)Tarcísio (Desportivo das Aves)Ivanildo Fernandes (Sporting B)Caminata (União da Madeira)Felipe Augusto (Vizela)Lamelas (Vizela)Rui Costa (Varzim)