Doumbia continua em dúvida para o jogo com o FC Porto. Apesar das boas perspetivas dos responsáveis clínicos, a sua disponibilidade para o clássico com os dragões ainda não é uma certeza. Como o nosso jornal já detalhou, a lesão muscular na perna esquerda não é tão grave como inicialmente se chegou a prever, mas o costa-marfinense vai permanecer em avaliação até ao dia do jogo. Tudo depende da resposta de Doumbia.Recorde-se que o avançado se lesionou com o Barcelona, no terceiro jogo da Liga dos Campeões em que foi titular: já o tinha sido com o Steaua, na Roménia, e Olympiacos, na Grécia. Sendo praticamente certa a utilização de Bas Dost com o FC Porto, esta maior rotatividade permite que este chegue menos ‘carregado’.