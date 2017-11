O jornal italiano 'Tuttosport' adianta esta terça-feira que o Sporting é um das equipas interessadas na contratação do defesa central argentino German Pezzella, que atualmente representa a Fiorentina, mas que pertence aos quadros do Betis.De acordo com jornal italiano, a Fiorentina terá definido como prioritária a permanência do defesa argentino, pelo qual tem uma cláusula de opção avaliada em 10 milhões de euros, até porque o jogador de 26 anos é seguido por outras equipas europeias, como os leões, o Tottenham, At. Madrid e Valencia. É nesse contexto que os viola tencionam desde já fechar negócio, evitando uma antecipação parte de qualquer outro clube.Internacional argentino, Germán Pezzella disputou até ao momento todos os encontros da Fiorentina na Serie A e a sua presença no Mundial'2018 é praticamente certa.

Autor: Fábio Lima