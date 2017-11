A situação de Iuri Medeiros deverá conhecer desenvolvimentos em breve. O extremo, de 23 anos, não se tem conseguido impor no Sporting e, como Record noticiou em momento oportuno, poderá sair na reabertura do mercado, em janeiro. Nos últimos dias, Iuri foi associado à Lazio, de Itália.O açoriano está igualmente referenciado por clubes ingleses. No verão, a SAD resistiu a várias abordagens. O Wolfsburgo, antigo clube de Bas Dost, estava disposto a pagar 2 milhões de euros por uma época de empréstimo, com opção de compra. Krasnodar e Zenit foram outros clubes que procuraram inteirar-se das condições para garantir o internacional sub-21. Com nova janela de transferências a aproximar-se, as movimentações recomeçaram e os próximos dias podem trazer novidades. Iuri Medeiros tem 8 jogos realizados, num total de 262 minutos, e está à espreita de nova oportunidade de Jorge Jesus na receção ao Famalicão, amanhã, na Taça de Portugal. Ele que não joga desde Oleiros.