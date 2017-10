Jesus repetiu os convocados do encontro anterior, com o Chaves. Record sabe que, para este jogo com o Rio Ave, não há alterações na lista de 19 eleitos que ontem a meio da tarde saiu para a Vila do Conde. Isto quer dizer que o treinador leonino voltou a preterir Iuri Medeiros, uma carta cada vez mais fora do baralho de JJ.

De resto, esse é um cenário que o nosso jornal já tinha antecipado ainda esta semana. Nesta altura, Jesus está disposto a abrir mão do extremo, de 23 anos, cuja saída em janeiro ganha contornos cada vez mais esclarecedores. Para a posição de extremo, onde por norma atua Iuri Medeiros, JJ leva para Vila do Conde, além dos titularíssimos Gelson Martins e Acuña, Bruno César e Mattheus Oliveira.

A menos que a situação se inverta drasticamente, neste momento Iuri tem o seu lugar no plantel em causa.

Autor: Alexandre Moita