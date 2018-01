Continuar a ler

O jogador assegura que sempre teve uma "relação muito boa" com Jorge Jesus e diz que não sai por algo ter falhado. "Nada falhou, fiz o meu trabalho. Mas agora vou para uma nova etapa".





Iuri Mederios mostrou-se este domingo muito entusiasmado com a mudança para Itália. O jogador do Sporting, que vai jogar no Génova, por empréstimo, na próxima época e meia, fez questão de agradecer ao Sporting, afiançando estar focado no seu novo clube."Estou muito feliz com esta nova etapa na minha carreira, quero agradecer ao Sporting tudo o que fez por mim, mas agora estou concentrado nesta nova fase que aí vem", disse o extremo-direito no aeroporto de Lisboa.

Autor: André Ferreira