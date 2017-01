De acordo com a imprensa grega, o Panathinaikos está interessado no empréstimo de Iuri Medeiros por uma época e meia, pagando cerca de 1,5 M€ pela cedência. Os leões ponderaram o regresso do jogador já este mês, mas as dificuldades negociais com o Boavista, aliadas à vontade do extremo em jogar com regularidade, acabaram por deitar por terra estas pretensões.