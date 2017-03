Sempre que Iuri Medeiros marca o Boavista pontua. Foi assim no surpreendente empate na Luz, na vitória em Arouca e ontem, frente ao europeu Marítimo. Mediatismo que não está só relacionado com os quatro golos da sua autoria na 1ª Liga, mas principalmente pela imprevisibilidade do seu pé esquerdo e dos movimentos de desequilíbrio que estão a ser fulcrais na manobra ofensiva dos axadrezados.

Estatuto, contudo, que o extremo de 22 anos rejeita, ao ponto de nem sequer abordar o regresso ao Sporting como uma ambição a concretizar no final da temporada

Continuar a ler

"Estou num bom momento de forma e sinto-me satisfeito com a época que estou a realizar, mas não estou preocupado com o futuro", referiu Iuri, garantindo que "o objetivo até ao fim do campeonato também é o de valorização pessoal"

Autor: Pedro Malacó