Substituiu Bruno César (72’), com a missão de desequilibrar no flanco esquerdo, mas a verdade é que Iuri Medeiros, pese embora o esforço, saiu de Moreira de Cónegos sem justificar a aposta. Na retina ficou um lance, já com o jogo a acabar, em que teve a possibilidade de criar perigo com um cruzamento para área, onde surgia Doumbia em boa posição, mas que não teve consequências porque a bola saiu direitinha para... o guarda-redes do Moreirense, que agarrou sem qualquer tipo de dificuldades. Jorge Jesus não gostou e encolheu os ombros, num sinal claro de resignação e desalento.Apesar dos poucos minutos esta temporada (171’) e das escassas oportunidades que teve para mostrar serviço, Iuri Medeiros tarda em aparecer e em exibir as qualidades evidenciadas no Arouca, Moreirense e Boavista, que levaram os leões a reintegrá-lo no plantel esta temporada. "Na última época tínhamos um jogador um bocadinho acima da média", disse Miguel Leal recentemente sobre Iuri, que treinou no Bessa. A qualidade parece estar toda lá.