Os 43.610 sócios constantes nos cadernos eleitorais receberam, juntamente com os boletins de voto, a composição de todas as listas concorrentes aos órgãos sociais do clube. Em causa estará a definição da mesa da assembleia geral e seu presidente, do Conselho Diretivo, do Conselho Fiscal e Disciplinar e do Conselho Leonino.Às eleições de 4 de março, concorrem três listas, ainda que uma delas concorra apenas ao Conselho Leonino. Pedro Madeira Rodrigues encabeça a Lista A; Bruno de Carvalho lidera a Lista B; Gonçalo Nascimento Rodrigues propõe-se ao Conselho Leonino, órgão social não-executivo composto por 50 elementos eleitos (mais inerências) através do ‘Método D’Hondt’.Agendada para 4 de março, a próxima assembleia eleitoral do Sporting terá mais sócios habilitados a eleger os novos órgãos sociais do clube em relação às eleições anteriores. Segundo os dados oficiais, podem votar 43.610, menos de um terço dos cerca de 150 mil sócios leoninos. O número prende-se com os critérios obrigatórios definidos pelos estatutos do clube, uma vez que apenas podem votar sócios maiores de idade, admitidos à data da eleição, pelo período mínimo de 12 meses ininterruptos (este período pode chegar a 96 meses consoante o escalão). É também indispensável ter as quotas regularizadas, incluindo a deste mês de fevereiro.