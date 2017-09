Vamos ter 50.000 Leões a fazer de Alvalade um verdadeiro vulcão! Já estamos a contar os dias pic.twitter.com/1nfoYKsWJW — Sporting CP (@Sporting_CP) September 21, 2017

O Sporting anunciou esta quinta-feira que o embate frente ao Barcelona, marcado para as 19h45 do próximo dia 27, terá lotação esgotada. Mesmo com bilhetes a 60 euros, o público afeto aos leões disse 'presente' para receber Lionel Messi e companhia, num duelo referente à 2.ª jornada do Grupo D da Champions.A confirmar-se a enchente, será desafiada a melhor assistência de sempre do José Alvalade, registada na última época, quando os verdes e brancos receberam o Real Madrid de Cristiano Ronaldo. A esse jogo, assistiram 50.046 espectadores.

Autor: Bruno Fernandes