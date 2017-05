Foihá apenas três dias, mas parece já estar a enturmar-se com os novos companheiros de equipa. Falamos de Mattheus Oliveira, médio contrato pelos leões ao Estoril que esta quinta-feira mereceu as boas vindas de outro Matheus.Via redes sociais, Matheus Pereira, extremo brasileiro de 21 anos, deu as boas-vindas ao compatriota, com quem vai partilhar balneário a partir de 2017/18. "Bem-vindo, parceiro!", escreveu no Instagram, numa foto também partilhada pela agência que representa o 73 do Sporting.

Autor: Bruno Fernandes