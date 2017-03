Jaime Marta Soares fala em "hino à democracia" nas eleições

Até ao meio-dia, já haviam votado 3.300 sócios do Sporting para as eleições que irão eleger o novo presidente dos verde e brancos. No primeiro balanço do dia, Jaime Marta Soares, presidente da mesa da Assembleia Geral, avançou ainda que foram recebidos 4.600 votos por correspondência."É um autêntico hino à democracia. Está tudo a decorrer dentro do que foi programado, tudo funcionou bem, o ritmo de votação é muito forte. Há uma quantidade imensa de sócios que estão a vir votar, de forma ordeira. Não há qualquer reclamação. Os delegados das várias listas estão em cima do acontecimento", afirmou aos jornalistas apelando aos sportinguistas que "não sejam preguiçosos" e vão votar.Jaime Marta Soares revelou ainda que cumprimentou Pedro Madeira Rodrigues , candidato da lista A que votou pela manhã. "Foi um cumprimento amistoso, respeitável. Não teríamos grande coisa a dizer um ao outro, a não ser respeito que tenho por todos os candidatos".

Autor: Sofia Lobato