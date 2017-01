Jaime Marta Soares assegura que as eleições à presidência do Sporting, marcadas para 4 de março, "vão decorrer com toda a normalidade" e que os candidatos "não vão desmerecer os valores" do clube."O Sporting está habituado a desenvolver os mais altos parâmetro da democracia. Todos irão respeitar o que está nos estatutos e regulamentos. Gostaria que se discutissem projetos, ideias, propostas concretas, com elevação, respeito, primeiro os candidatos per si e pelo o que representa uma candidatura a um clube da dimensão do Sporting. Acima de qualquer um deles está esta nobre instituição. Estou convencido que não vão desmerecer esses valores. A mim cumpre-me ser o guardião de todas as regras. Espero que todos sigam este entendimento", afirmou o presidente da mesa da assembleia-geral, após a candidatura de Bruno de Carvalho ter sido oficializada Marta Soares espera "que esta campanha decorra nos mais altos parâmetros e que depois sejam os sócios, em total liberdade, a demonstrem através do voto quais os seus pontos de vista" para o futuro do clube e por isso o presidente da mesa da assembleia-geral apela a todos os sócios para exercerem o seu direito de voto: "Venham todos, para que o vencedor possa ter a garantia da confiança da maioria esmagadora de todos, um mandato mais estabilizado, mais seguro e também mais responsabilizado."

Autor: Marta Correia Azevedo