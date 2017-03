Continuar a ler

"É uma coisa maravilhosa. Obviamente não contam para a votação, mas contam estatisticamente", frisou Marta Soares, que esclareceu que o número total de sócios que votaram ou manifestaram essa intenção ultrapassa já os 20.300.



O presidente da Mesa destacou ainda o "alto sentido profissional dos funcionários do Sporting" que trabalharam durante as eleições.



Jaime Marta Soares revelou esta quinta-feira que, cinco dias após as eleições no Sporting que reconduziram Bruno de Carvalho na presidência, continuam a chegar a Alvalade votos por correspondência."Continuamos a receber votos por correspondência. Disse aos serviços que vamos manter aberta a receção. São avalizados pelo relatório que nos é entregue por parte dos CTT que confirma que foram enviados antes do dia 4", revelou o presidente da Mesa da Assembleia Geral à Sporting TV.

Autor: Luís Miroto Simões