"Desconvocar as eleições não faz qualquer sentido", disse Marta Soares a. "São afirmações que me surpreendem, de alguma forma, porque acontecem praticamente no fim do prazo para a entrega das listas. Se ele quisesse candidatar-se, podia tê-lo feito. Mas é uma opinião, que eu respeito. Lamento não poder ir ao encontro do desejo dele. As eleições estão marcadas para o dia 4 de março e vão realizar-se no dia 4 de março. Sobre isso, não há mais qualquer discussão", completou o comendador.Recorde-se que, estando a formalização da candidatura de Pedro Madeira Rodrigues marcada para o dia seguinte . Ambas as cerimónias acontecem no Hall VIP do Estádio de Alvalade.Marta Soares discorda do apelo ao adiamento das eleições em nome da paz interna, pois não identifica um clima de guerrilha. "Eu não vejo nenhum clima de guerrilha. Todo este ato está a decorrer com normalidade. Repito, é uma opinião. Cada um assume as suas. Não estou aqui para as criticar. A única coisa que posso dizer é que as eleições estão marcadas. O prazo está definido. Dentro disso, elas vão realizar-se mesmo a 4 de março", sublinha.