O momento de incerteza no Sporting não altera a análise de Jaime Marta Soares ao mandato de Bruno de Carvalho. O comendador apela à presença dos sócios na AG do dia 17 e não esconde apoio ao trabalho do atual presidente."Que os sócios venham com vontade de manter esta chama de um Sporting novo. Alguns, que agora se atrevem a dizer mal de tudo, no passado deixaram que tudo acontecesse. Agora, quando se está a desenvolver uma estratégia que causa inveja a muita gente, era o momento em que todos deviam pôr de parte aquelas questiúnculas pessoais e de grupinhos para estarem unidos em torno dos órgãos sociais e atingirmos os grandes objetivos a que nos propomos", pede.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves