Por isso mesmo, é provável que o ato eleitoral se prolongue para além das 19 horas: "Este alto eleitoral tem estado a decorrer de forma elevadíssima, com grande respeito. Não se vê na cara de nenhum sócio qualquer azedume. Se calhar às 20, às 21, às 22 horas ainda estarão sócios a votar. Às 19 horas vamos ao final da fila tentar evitar que venha mais alguém. Espero que também aí venha ao de cima o respeito, mas acho que ninguém pode ou deve evitar que alguém vote".



Questionado sobre o facto de Bruno de Carvalho ter estado nas proximidades a conviver com os sócios, Marta Soares disse não haver qualquer problema: "Ele é livre de andar aqui na Praça Centenário. Não é ele que vai à procura dos sócios, eles é que querem tirar fotografias com ele. Não está na zona de votação. É um cidadão livre, como qualquer outro. Ninguém o pode proibir".

Jaime Marta Soares salientou a forte adesão dos sócios leoninos às eleições para a presidência do clube. O presidente da Mesa da Assembleia Geral sublinhou que há milhares de pessoas ainda para votar, sendo que o número de eleitores que já expressou o seu voto supera já os 16 mil."É uma coisa extraordinária o que estamos a viver. São quilómetros de fila. Não sei se estarão quatro ou 5 mil ainda para votar. Já entraram na urna 11.500 eleitores. Com mais 4.500 que recebemos por correspondência, já estamos em 16 mil. Com todos aqueles que estão para votar, acredito que hoje se bata um grande recorde no Sporting", declarou Marta Soares aos jornalistas.

Autor: Luís Miroto Simões