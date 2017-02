Continuar a ler

Confrontado com o facto de o diretor de campanha de Madeira Rodrigues, João Alvim, se ter deslocado ao Centro de Antendimento no dia do Sporting-Rio Ave e não ter conseguido consultar os cadernos, Marta Sores adianta: "Pode ter acontecido um erro de diálogo, de interpretação, entre o funcionário e o associado em questão, mas a verdade é que instruímos para que os cadernos estivessem disponíveis para todos os sócios. E estão. Aliás, o que a lista A reclama é que os cadernos eleitorais não estão disponíveis, mas estão".



Jaime Marta Soares reagiu este domingo às acusações de Rui Morgado , candidato à presidência da Mesa da Assembleia Geral (MAG) pela lista de Pedro Madeira Rodrigues (lista A) que denunciou o facto de os cadernos eleitoras não estarem disponíveis para consulta, nem no Centro de Antendimento da Loja Verde, nem no site oficial do Sporting. A, o atual líder da MAG vinca que estão a ser "levantados problemas onde eles não existem", problemas esses que "induzem os sócios em erro"."Os cadernos eleitorais estão disponíveis para consulta pelos sócios desde as 16 horas do dia 17, quer no Centro de Atendimento, quer online. São 550 páginas, nas quais é possível verificar que existem 45.610 sócios com capacidade de voto, num total de 190 mil votos. O sócio chega, identifica-se e pode consultar os cadernos eleitorais de ponta a ponta, o tempo que quiser. Ao dizerem algo que não seja esta única verdade, estão a falsear as questões e a induzir os sócios em erro", começou por explicar ao nosso jornal.

