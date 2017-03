O jantar de encerramento de campanha da Lista A, encabeçada por Pedro Madeira Rodrigues, foi muito menos participado do que o do seu concorrente, Bruno de Carvalho. O restaurante Casa do Leão, no castelo de São Jorge, em Lisboa, acolheu cerca de 130 pessoas, que não quiseram deixar de demonstrar o seu apoio ao candidato a poucas horas da abertura das urnas em Alvalade.

Autor: João Lopes