"Bas Dost é sinónimo de golo, tal como eu era na altura. É um jogador frio, que joga simples. Se a bola chegar, ele conclui", analisou Jardel, em declarações à Sporting TV, deixando depois um conselho: "O problema não está tanto nas finalizações, está mais atrás, mas quem sabe melhor do que eu é o treinador. É sempre bom estar aqui, estou grato por ter vestido esta camisola e por ter dado alegrias aos adeptos. Tenho a minha história e espero que outros venham e façam o mesmo que eu."



A torcer pelo fim do jejum



‘Super Mário’, atualmente com 42 anos, fez parte da tal última equipa do Sporting a sagrar-se campeã nacional e espera agora que o jejum termine já em 2017/18.



"É pena que o Sporting esteja em 3º lugar. Na próxima época espero que o presidente Bruno de Carvalho possa formar uma equipa campeã, pois o Sporting vive muito de títulos e faz tempo que não ganha. Temos de torcer para que isso aconteça o mais depressa possível, para o bem de todos", salientou o brasileiro.



Mário Jardel foi um dos nomes mais ilustres a marcar presença ontem em Alvalade. O antigo ponta-de-lança do Sporting assistiu à vitória dos leões sobre o Nacional e, no final, deixou rasgados elogios a Bas Dost, esperando que o holandês possa repetir o seu feito: conquistar a Bota de Ouro europeia.Na condição de último jogador a levar o galardão representando um clube português – no caso o Sporting, em 2001/02, com um total de 42 golos -, o ex-internacional brasileiro destacou a eficácia do camisola 28.

Autor: João Socorro Viegas