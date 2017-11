O jogo entre o P. Ferreira e o Sporting despertou a atenção de vários clubes europeus. Entre os emissários presentes estavam representantes do Monaco e do Watford, treinados atualmente por dois antigos técnicos dos leões, Leonardo Jardim e Marco Silva, respetivamente.Além destes dois emblemas, destaque ainda para a presença de um observador dos alemães do Borussia Dortmund. De resto, da Premier League, além do Watford, estiveram em missão de espionagem o West Bromwich, o Burnley, o Southampton e o Huddersfield.A nível nacional, o Belenenses, próximo adversário dos leões, também esteve presente, tal como o Chaves, o Tondela, o V. Setúbal e o Boavista.