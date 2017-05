Não é só o Monaco que tem motivos para celebrar na noite desta quarta-feira. É que a conquista do campeonato francês por parte do clube monegasco rende de imediato 250 mil euros ao Sporting e o 'culpado' é Leonardo Jardim.O treinador da formação do principado saiu de Alvalade em 2014 rumo à Ligue 1 e, no acordo entre todas as partes, ficou escrito que, em caso de conquista de troféus, o Sporting teria direito a uma compensação financeira. E assim foi.Resta recordar que a cláusula é válida até ao final da próxima temporada e inclui também eventuais sucessos europeus, com valores naturalmente superiores.

Autor: Luís Miroto Simões