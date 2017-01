Continuar a ler

Baixas temperaturas



Nota final para referir que quando começar o Chaves-Sporting, no Engenheiro Manuel Branco Teixeira estarão quatro graus.

Para além da entrada de Paulo Oliveira, central que renderá o castigado Rúben Semedo, Jorge Jesus deverá promover outra alteração na defesa: Jefferson, lateral-esquerdo que não é titular desde a derrota do Sporting em Setúbal, no dia 4 deste mês, aponta à titularidade para ocupar a posição que no passado sábado foi do compatriota Bruno César.O pouco tempo de recuperação entre o jogo do campeonato e o da Taça de Portugal obriga a que o técnico faça algum tipo de gestão, tentando sempre minimizar os efeitos que as alterações tenham na equipa. Em causa está o apuramento para as meias-finais de uma competição fulcral para o que resta da época do Sporting.