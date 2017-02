Jefferson e Joel Campbell podem regressar aos convocados do Sporting para o jogo do próximo sábado, em casa, frente ao Rio Ave. Apesar de já estarem clinicamente aptos e disponíveis para o embate realizado em Moreira de Cónegos, da 21ª jornada da Liga, JJ decidiu não arriscar e deixou-os de fora.Aproveitam, assim, estes dias para ganhar ritmo e chegar na melhor das condições ao jogo com os vila-condenses.