Lançado por Jorge Jesus no onze leonino frente ao Rio Ave, o lateral-esquerdo brasileiro Jefferson terminou o jogo em evidentes dificuldades físicas. O estado físico do jogador não apresenta grande preocupação para o departamento médico dos leões, mas Jefferson não se deve treinar esta segunda-feira.

A última vez que o camisola 4 atuou durante 90’ remonta a 4 de janeiro, altura em que os leões perderam por 2-1, em Setúbal, no encontro que ditou a eliminação da Taça CTT.

Zeegelaar... sem espaço

Ao contrário do que aconteceu no início da temporada, Marvin Zeegelaar perdeu todo e qualquer espaço de manobra no onze de Jorge Jesus. O holandês deixou de contar para Jorge Jesus e a SAD leonina está a tentar encontrar uma solução para o futuro imediato do jogador. China é uma possibilidade.