Continuar a ler

Em relação à vitória no terreno do Moreirense por 3-2, o técnico deixou de fora por opção os médios Matheus Pereira e Francisco Geraldes.O jogo entre o Sporting, terceiro classificado com 41 pontos, e o Rio Ave, nono com 28 pontos, está agendado para as 20:30, no Estádio José Alvalade, numa partida que será dirigida por Bruno Esteves, da associação de Setúbal.Beto e Rui Patrício.Schelotto, Coates, Paulo Oliveira, Rúben Semedo, Jefferson e Ricardo Esgaio.Adrien Silva, Bryan Ruiz, Bruno César, William Carvalho, Daniel Podence, Gelson Martins e Palhinha.Alan Ruiz, Bas Dost e Castaignos.