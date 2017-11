Atualmente ao serviço do Grasshopper, o venezuelano Jeffrén recordou a sua passagem pelo Sporting, admitindo que as lesões que foi sofrendo nesses três anos de leão ao peito tornaram essa fase complicada. Mesmo assim, aquilo que mais afetou o extremo, agora com 29 anos, foram aquilo que apelida de "situações desagradáveis ocorridas fora do campo"."É evidente que foi uma fase complicada e difícil da minha carreira, porque sofrei muitas lesões. Mas o mais difícil foram algumas situações desagradáveis ocorridas fora do campo. Mesmo assim, pessoalmente aprendi imenso e tornei-me mais forte em face das adversidades. É por isso que agora luto todos os dias por aquilo que gosto de fazer, que é jogar futebol. Aprecio cada minuto", admitiu o espanhol, à edição em inglês do jornal 'Marca'.Lembre-se que o internacional venezuelano chegou ao Sporting em 2011, na altura sob a presidência de Godinho Lopes, tendo saído três anos volvidos, já com Bruno de Carvalho na liderança.

Autor: Fábio Lima