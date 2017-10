Jorge Jesus comentou a situação de Alan Ruiz no Sporting, lembrando que está lesionado e recusando-se a entrar em polémicas após as declarações do pai do atleta, que deixou um aviso aos leões "O Alan Ruiz tem perdido espaço, mas vai para a quarta semana lesionado. Lesionou-se no fim do campeonato em Braga e a lesão foi grave. Esteve três meses sem competir e agora mais esta lesão, que foi muscular, e que o tem tirado das opções. É um jogador no qual acredito muito. Acredito hoje tanto como no primeiro dia em que o vi jogar e pedir à SAD que o contratasse. Agora não vou responder ao pai de nenhum jogador", explicou Jesus em conferência de imprensa.O treinador do Sporting disse ainda que não tem conhecimento nem toleraria que algum jogador tivesse obrigatoriamente de jogar: "O que posso dizer é que, de todos os jogadores que trabalham comigo, ainda não houve nenhum que me dissesse assim: 'no meu contrato está a dizer que tenho de jogar'. Quando tiver um jogador que tenha essa cláusula, digo: 'então olha, xau, procura outro clube'".

Autor: Luís Miroto Simões