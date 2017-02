Continuar a ler

Questionado sobre se tem sido complicado motivar o plantel, o técnico respondeu assim: "Não é difícil porque tu estás num clube que joga sempre para os primeiros lugares e tens de jogar sempre para ganhar. Tens de ter objetivos, o teu objetivo é ganhar amanhã no Estoril, depois em casa o mesmo objetivo, a mesma pressão. Isso não te dá o direito de não teres a responsabilidade de jogar sempre para ganhar e jogar ao nível da exigência de um jogador do Sporting. Se estás mais ou menos habituado, tem a ver com a tua carreira desportiva".Jesus frisou ainda que os leões têm "de defender uma posição de Champions, direta ou indiretamente": "Se nos deixarem chegar diretamente melhor, se não tem de ser indiretamente. O ganhar faz parte do ADN deste clube e vamos tentar chegar o mais perto possível, se os nossos rivais nos deixarem".