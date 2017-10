Jorge Jesus anunciou que Gelson Dala vai ter minutos na quinta-feira, diante do Oleiros, num encontro da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Questionado por Record, o técnico do Sporting revelou ainda o plano de trabalho individualizado que tem feito com o jovem avançado angolano."[Amanhã] vai jogar, se não acontecer nada. Temos feito com ele trabalho específico nestes meses e por isso não podia competir. Neste momento achamos que já tem condições para dar resposta ao trabalho individualizado que fizemos com ele. Veio de um campeonato... não direi amador mas com pouca intensidade e com pouca qualidade competitiva. Conheço o campeonato angolano e tem o nível de uma Segunda Divisão B [n.d.r.: equivalente ao Campeonato de Portugal]. Tem qualidade, talento e acreditamos no talento dele. Pode ser um jogador muito interessante para o futuro do Sporting", explicou Jesus na conferência de imprensa.Dala, de 21 anos, chegou à Academia na época passada e tem brilhado na equipa B do Sporting, tendo realizado somente um jogo pela formação principal - na última jornada de 2016/17, diante do Chaves. Esta época, vem treinando às ordens de Jorge Jesus, que deposita esperanças no atacante.