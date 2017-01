Jorge Jesus anunciou o regresso, nesta janela de transferências, de dois futebolistas que o Sporting tem neste momento emprestados. O técnico, contudo, não revelou a identidade desses futebolistas, embora nomes como Iuri Medeiros ou Podence sejam fortes hipóteses."Penso que vão regressar mais dois, que começaram a pré-época comigo. Revelar os nomes? Não é difícil perceber quem são. Mas há ainda um 'contencioso' com as equipas onde estão e espero que tudo se resolva bem. Este projeto de emprestar e rodar tem sido muito bem concebido e temos crescido neste fator de potenciar jogadores nossos em outras equipas", afirmou Jesus à Sporting TV, explicando que pretende um plantel com 23 jogadores de campo mais três guarda-redes.Com o regresso de alguns jovens, Jesus espera agora aumentar a percentagem de elementos formados no clube na equipa principal: "Tento criar um modelo de jogador, para além do modelo de equipa. Quando eu sinto que o modelo de jogador não é este - e ele até pode ser muito bom tecnicamente -, há outras componentes importantes. Quando vejo que não estão aqui todas as valências para que esse modelo de jogador possa ser introduzido num compromisso coletivo, que é o que está a acontecer agora, libertamos o jogador para outros caminhos. Nos jovens, o Sporting é um clube com história na formação e deste plantel que vamos ter a partir do fecho, 10 serão formados na Academia."

Autor: João Socorro Viegas