Foi assim que Bas Dost abriu o marcador em Alvalade

Podence fez tudo bem e Bas Dost 'só' teve de encostar

Hat trick de Bas Dost dá mão cheia de golos ao leão

Diante do Chaves, o Sporting venceu por 5-1 e três desses cinco golos foram da autoria do suspeito do costume para os lados de Alvalade. Bas Dost voltou a mostrar pontaria afinada e Jorge Jesus reconhece que esses golos foram importantes, mas também atribui importância à equipa neste sucesso individual."Os avançados vivem de golos e quando não os fazem ficam preocupados. Os três golos de hoje dão-lhe confiança para continuar a fazer o que melhor sabe. O Bas é um jogador que depende muito dos outros, pois não é de criar jogo para si mesmo. E se a equipa não creia... Mas a equipa criou e ainda bem!", disse, à SportTV.

Autor: Fábio Lima