Jorge Jesus explicou esta sexta-feira que o bom momento de Bas Dost na Liga NOS - o holandês leva já 22 golos pelo Sporting - também se deve ao facto de a equipa estar a ajudar o avançado no setor ofensivo, pelo que o mérito de um eventual prémio de melhor marcador do campeonato será extensível a todos."É um título individual, mas na prática não é. Só é o melhor marcador porque a equipa trabalha, produz e monta estratégias para que o Bas seja o goleador deste campeonato", começou por dizer o técnico leonino, em conferência de imprensa.Assim, Jesus confessou que essa meta está definida em Alvalade: "Vamos ver, é verdade que está à frente, mas há colegas atrás dele com muita qualidade. É um objetivo que temos, tentar que o Bas Dost seja o goleador deste campeonato".

Autor: Luís Miroto Simões