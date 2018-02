Continuar a ler

Quanto ao jogo em Tondela, o treinador dos leões fala num "jogo completamente diferente" do que viveu esta semana para a Liga Europa.



"Depois de uma vitória interessante e positiva frente ao Astana, vamos ter outro jogo completamente diferente em termos de objetivo, mas tão ou mais importante que o outro. A equipa procura estabilizar em termos de recuperação e hoje foi praticamente o único dia em que trabalhámos. É verdade que as vitórias ajudam ao desgaste emocional, mas vamos ter um jogo em Tondela difícil, como é tradicional. São muito organizados defensivamente, mas nós estamos preparados em todos os jogos para este cenário. Falta acrescentar se estamos disponíveis fisicamente, mas acredito que sim, que estamos".





Jorge Jesus assegurou este domingo que vai convocar Bas Dost para o encontro com o Tondela (segunda-feira, às 20 horas)."O Bas Dost tem recuperado dentro do possível da lesão que ele tem. É um jogador que vai ser convocado para o jogo. E se vai ser convocado, pode não estar a 100%, mas dá-nos algumas garantias de o lançar no jogo. O Lumor chegou numa altura complicada e ele não conhece as rotinas defensivas da equipa. Portanto, aí irei sempre optar por jogadores habituados a essa posição e que estão comigo há mais tempo", afirmou em conferência de imprensa.