O guarda-redes Rui Patrício e os defesas Ruben Semedo e Schelotto continuam de fora das opções de Jorge Jesus, devido a problemas físicos.



O Sporting, quarto classificado com 30 pontos, recebe o Feirense, 15.º com 14, hoje, a partir das 20:15, num encontro que vai ser arbitrado por Bruno Esteves, da associação de Setúbal.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Beto e Azbe Jug;



Defesas: Jefferson, Coates, Paulo Oliveira, Douglas e Ricardo Esgaio;



Médios: Adrien Silva, Campbell, Bryan Ruiz, Bruno César, William Carvalho, Elias, Gelson Martins, Palhinha e Matheus Pereira;



O médio João Palhinha foi este domingo convocado pelo treinador do Sporting, Jorge Jesus, para a receção ao Feirense, da 16.ª jornada da Liga NOS, depois de ter regressado aos leões após empréstimo ao Belenenses.Além do estreante Palhinha, o técnico leonino chamou ainda o médio Matheus Pereira e o avançado Alan Ruiz, abdicando de Markovic, relativamente à derrota no terreno do Vitória de Setúbal, por 2-1, para a Taça da Liga.